ميسي يعود إلى باريس مطلع يناير

دوليه

قال كريستوف غالتييه مدرب فريق باريس سان جرمان أول من أمس إن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مطلع يناير. وقاد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم بقطر. وأعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيستأنف التمارين مع فريقه في «2 أو 3 يناير». وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير أفضل لاعب في المونديال بعد أن سجل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم. وغاب النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما عن مباراة باريس سان جرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورغ أمس وكذلك سيغيب عن مواجهة لانس يوم الأحد. ويحتل سان جرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني. ويأمل سان جرمان أن يبني على تألق نجميه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال اوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية امام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 فبراير المقبل.

