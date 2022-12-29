أنييلي: قرار التخلي عن يوفنتوس لم يكن سهلاً

دوليه

دافع رئيس يوفنتوس الايطالي المستقيل أندريا أنييلي أول من امس عن ناديه الذي يواجه تحقيقا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين واعارتهم، وعن قراره «غير السهل» بالتخلي عن منصبه. واعلن أنييلي امام جمعية مساهمي النادي «من الواضح أن قرار التخلي عن منصب رئيس يوفنتوس لم يكن قرارًا سهلاً بالنسبة لي. لقد التزمت كل هذه السنوات بأقصى قدرتي لتحقيق النتائج التي حصلنا عليها داخل الملعب وخارجه». وصادقت جمعية المساهمين على حسابات السنة المالية 2021/2022 التي انتهت بعجز للعام الخامس توالياً، لكن هذه المرة الخسارة كانت فادحة وقدرها 239.3 مليون يورو. وبعدما أرجئ مرتين، عُقد هذا الاجتماع العام للمساهمين في أجواء قاتمة بعد الاستقالة الجماعية التي تمت في 28 نوفمبر وشملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد. وتابع انييلي «يوفنتوس «مدعو اليوم للدفاع عن موقفه».

مؤكداً أنه «شخصياً وكذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة» المستقيلين «مقتنعون بشدة بأن النادي قد أبلى بلاءً حسناً في السنوات الأخيرة وأن الانتقادات الموجهة إلينا غير مبررة». ويُشتبه في أن يوفنتوس قد تلاعب بسوق الانتقالات من خلال نشر معلومات مالية غير صحيحة وأيضًا بإصدار فواتير لمعاملات غير موجودة خلال الفترة 2018-2021.

ودعي أنييلي الذي تسلم رئاسة النادي عام 2010، في الأول من ديسمبر، الى المثول امام المحكمة إلى جانب أحد عشر مسؤولا سابقًا، بسبب هذه الانتهاكات المزعومة للشؤون المالية للنادي المدرج في البورصة. وقبل يومين من ذلك، استقال أنييلي مع مجلس الإدارة بأكمله تحت ضغط التحقيق في هذه المخالفات المزعومة.

