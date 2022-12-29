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دوليه

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برشلونة يخطط لخطف مبابي


كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي. وذكرت الصحيفة أن هداف كأس العالم 2022 يفكر في الانتقال إلى برشلونة عقب التصريحات الأخيرة من مسؤولي ريال مدريد بأن «الملكي» لا يفكر في التعاقد مع نجم باريس سان جرمان. وأضافت أن برشلونة يرغب في استغلال الحالة التي يمر بها النجم الفرنسي عقب خسارة منتخب بلاده لقب كأس العالم بالهزيمة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. وتابعت الصحيفة أن قرار النادي الباريسي بتمديد عقد النجم ليونيل ميسي قد يعزز من رغبة مبابي في الرحيل خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيز. وأشارت إلى أن مبابي قد يتخذ خطوة غير متوقعة بالانتقال إلى برشلونة خاصة عقب الهجوم الشديد الذي تعرض له على وسائل التواصل الاجتماعي من جمهور ريال مدريد بسبب تراجعه عن اتفاقه بانضمامه إلى «الميرنغي» الصيف الماضي.


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