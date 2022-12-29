أوتاميندي هدفاً لأتلتيكو وإشبيلية

دوليه

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية يطاردان مدافع منتخب الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت الصحيفة أنه عقب تألق لاعب مانشستر سيتي السابق في كأس العالم 2022 وحصوله على اللقب مع «التانغو» أصبح مطلوباً بشدة في الدوري الإسباني. وأضافت: «أوتاميندي يرتبط بعقد مع بنفيكا البرتغالي حتى نهاية الموسم الحالي، بينما يرغب كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية في حسم الصفقة في يناير المقبل». وأشارت إلى أن أوتاميندي لديه خبرة سابقة في «الليغا» من خلال لعبه مع فالنسيا في موسم 2014-2015 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

