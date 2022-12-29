غوارديولا: جدول مواجهاتنا مفزع

دوليه

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه يعاني من جدول مباريات مفزعة في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى عدم وجود هامش للخطأ في سباق التتويج بلقب البريميرليغ مع آرسنال المتصدر بفارق 8 نقاط. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث خلف نيوكاسل الثاني الذي تغلب على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في البوكسينغ داي. وقال غوارديولا بحسب ما نقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية: «لعبنا مع ليدز ومن بعده لا يوجد مجال للتوقف، جدول مبارياتنا في يناير مفزع بالنظر إلى عدد المباريات وجودة الخصوم، وبالتالي علينا إعادة البدء، هذا ما قمنا به أمام ليفربول (في كأس الرابطة)، ونأمل أن نواصل على نفس النهج». وتابع: «بعد خسارتنا أمام برينتفورد، ومع قوة آرسنال وباقي الخصوم القادمة من الخلف، علينا الحذر والانتباه، إذا زادت المسافة، سيكون من الصعب اللحاق