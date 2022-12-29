الزمالك يلتقي الإسماعيلي

دوليه

يخوض الزمالك اليوم مباراة قوية أمام نظيره الإسماعيلي في الجولة الـ10 من الدوري الممتاز وهي أحد أبرز اللقاءات الكلاسيكية في الكرة المصرية.

ويسعى الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لمصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير مع المقاولون العرب بينما يتطلع الإسماعيلي للانتفاضة مجددا بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسعى للفوز على الإسماعيلي بالرهان على بعض العناصر التي تقود الجانب الهجومي وعلى رأسهم يوسف أسامة وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وسيف الجزيري.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد وسيد نيمار ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وإمام عاشور ودونغا وزيزو وسيف الجزيري ويوسف أسامة.

على الجانب الآخر يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق ويأمل في حصد 3 نقاط ستكون ثمينة جدا.

ويعرف ميدو فريق الزمالك جيدا بجانب حصول «الدراويش» على دفعة معنوية بعد التعاقد مع المدرب الجديد الذي يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين.

وخاض ميدو تجارب عدة تدريبية من قبل أبرزها مع الزمالك والإسماعيلي والمقاصة ووادي دجلة لكن سجل مواجهاته أمام الزمالك سلبي.

ويعتمد مدرب الإسماعيلي على تشكيلة تضم محمد كوكو ومحمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وعمر الوحش وعماد حمدي وأحمد مدبولي وصالح جمعة وياو أنور وباسم مرسي.ويلعب اليوم أيضا المصري البورسعيدي التاسع برصيد 11 نقطة مع أسوان صاحب المرتبة الحادية عشر برصيد 9 نقاط.

