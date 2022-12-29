الأزرق إلى البصرة اليوم

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يغادر وفد الأزرق صباح اليوم إلى مدينة البصرة براً تمهيداً لمواجهة مضيفه العراقي ودياً غداً على ملعب الميناء الأولمبي الذي سيحتضن جزءاً من منافسات بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها المدينة ذاتها خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

ويترأس وفد الأزرق عضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي ويضم الوفد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية إلى جانب 26 لاعباً هم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبدالغفور، فهد الهارجري، حسن حمدان، خالد إبراهيم، حمد حربي، حمد القلاف، مشاري غنام، مهدي دشتي، بدر جمال، سلطان العنزي، عبدالعزيز وادي، علي خلف،أحمد الظفيري، فواز عايض، بدر طارق، عبدالله الفهد، مبارك الفنيني، محمد باجية، يعقوب الطراروة، عيد الرشيدي، شبيب الخالدي، إبراهيم كميل، فيصل زايد، وعبدالعزيز مروي.

وكان الأزرق استعد لهذه المواجهة والتي تأتي تحضيراً لكأس الخليج من خلال المعسكر المغلق الذي أقامه في فندق كراون بلازا والذي تخلله تدريبات يومية على الملعب الفرعي لستاد جابر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بيتنو وبمشاركة جميع اللاعبين المستدعين إلى القائمة باستثناء عبدالعزيز وادي وعبدالله الفهد اللذين خضعا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في اتحاد الكرة.

وسيعود وفد الأزرق إلى البلاد بعد غد السبت لمواصلة التدريبات، على أن يغادر مرة أخرى إلى البصرة يوم الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة قطر يوم 7 من الشهر نفسه في أولى مبارياته في «خليجي 25» لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي البحرين والإمارات. في المقابل انتظم المنتخب العراقي أول من أمس في معسكر تدريبي مغلق في مدينة البصرة استعداداً للقاء الأزرق وكذلك لبطولة كأس الخليج.

واختار مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس قائمة نهائية للاعبين المشاركين في البطولة وشملت 23 لاعبا هم: جلال حسن،فهد طالب،أحمد باسل، مناف يونس، علي فائز،مصطفى ناظم، زيد تحسين، الاي فاضل، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي، أمير العماري، ريوان أمين، ابراهيم بايش،حسين علي،أحمد ياسين،حسن عبد الكريم، حسين جبار، اسو رستم،علاء عباس، مؤمل عبد الرضا وشيركو كريم.

