إعفاء مركبات مشجعي «خليجي 25» من الرسوم والكفالات

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أعلن العراق أول من أمس إعفاء جميع المركبات التي تدخل بصحبة وفود ومشجعي بطولة «خليجي 25» من الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين والكفالات. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية أن مجلس الوزراء العراقي وجه في جلسته الاعتيادية أول من أمس في إطار دعم «خليجي 25» وزارتي المالية والنقل العراقيتين بتنفيذ جميع تلك الاعفاءات وللمدة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 20 من يناير المقبل.وأشار إلى أنه يشترط أن تكون تلك المركبات قد دخلت العراق عبر «منفذ صفوان» الحدودي مع الكويت و«منفذ عرعر» الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وكانت الحكومة العراقية أعلنت قبل أيام إعفاء الجمهور الخليجي من رسوم سمة الدخول لتشجيع حضورهم إلى منافسات البطولة التي تنطلق في السادس من يناير المقبل.

