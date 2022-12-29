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الإصابة تبعد شاهين والزعابي عن الإمارات


استبعد الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن ولاعب وسط نادي الوحدة طحنون الزعابي من قائمة «الأبيض» بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لهما عن معاناتهما من الإصابة التي تعرض لها اللاعبان خلال مشاركتهما مع فرقهما في مسابقة دوري المحترفين وحاجتهما للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة منتخب لبنان ودياً غداً في ستاد آل مكتوم بنادي النصر في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى مدينة البصرة للمشاركة في دورة «خليجي 25» التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.وكان «الأبيض» بدأ معسكره الداخلي في دبي يوم الإثنين الماضي ويؤدي تدريباته في ملعب النصر تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو اروابارينا وجهازه المساعد بمشاركة اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة.


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