الكويت تفوق على المنامة في «السلة الآسيوية»

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تغلب الكويت على نظيره المنامة البحريني 91-88 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس على صالة ام الحصم في البحرين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة دوري السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة والتي شهدت فوز السد القطري على النصر السعودي 78-77. وتصدر الكويت المجموعة برصيد 4 نقاط فيما ارتفع رصيد المنامة و السد الى 3 نقاط والنصر نقطتين.وجاءت المباراة قوية منذ بدايتها إذ نجح الابيض في فرض افضليته خلال الربع الاول عبر تألق مصطفى الرفاعي والاميركي لالان في التسجيل أسفل السلة بالاضافة الى ثلاثيات الاميركي الأخر انتوني ماركوس لينتهي الربع الاول بتقدم الكويت 23-17، وشهد الربع الثاني تراجع مستوى الكويت فيما تألق محترف المنامة الاميركي لوكاس في التسجيل من أسفل السلة وخارج القوس ليدرك فريقه التعادل ومن ثم تبادل التقدم مع الابيض حتى انتهى الربع الثاني بتقدم المنامة 43-41.واستعاد الكويت افضليته في الربع الثالث من خلال الهجوم المنظم بقيادة حمد عدنان بالاضافة الى ثلاثيات شقيقه محمد عدنان ومتابعة علي الهدهود أسفل السلة فيما عجز منافسه المنامة عن اختراق دفاع الأبيض القوي ليتقدم الكويت مع نهاية الربع 68-60. واستطاع المنامة العودة الى المباراة في الربع الرابع من خلال تميز محترفه لوكاس الى جانب ثلاثيات مصطفى راشد ليتبادل الفريقان التقدم حتى الثواني الاخيرة التي تفوق بها الابيض وأنهى المباراة بانتصار مستحق 91-88.

