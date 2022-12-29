انتصار سهل للقادسية على التضامن

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حقق القادسية انتصارا سهلا على التضامن 97-56 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة التاسعة من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة. وبهذا الفوز رفع الأصفر رصيده إلى 16 نقطة بالصدارة مع الكويت وكاظمة وبمبارة أكثر، فيما ارتفع رصيد التضامن إلى 9 نقاط من 9 هزائم دون أي انتصار.ولم يجد القادسية أي صعوبة في فرض سيطرته على التضامن المتواضع منذ بداية اللقاء حتى النهاية. وتألق محترف القادسية الصربي فلاديمير ستيميتش الذي سجل 21 نقطة و22 متابعة و11 تمريرة حاسمة كأفضل مسجل في اللقاء. في المقابل مازال التضامن يلهث وراء الانتصار الاول في البطولة بعد أن انهزم في جميع مبارياته لغاية الآن.

