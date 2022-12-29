عودة أبطال «الطموح»

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عاد الى البلاد وفد ابطال نادي الطموح بعد تحقيقهم انجاز مميز فى ملتقى عمان الدولي لالعاب القوى، بإحراز 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين، وحظى الوفد باستقبال مميز في مطار الكويت تقدمه نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائب رئيس مجلس ادارة نادي الطموح هدى الخالدى واعضاء مجلس الادارة وجمع غفير من أهالى اللاعبين ومنتسبى النادي. وهنأ الهزيم ابطال الطموح و مجلس ادارة النادي والاجهزة الفنية والادارية على هذا الإنجاز، ونقل اليهم تحيات وتهنئة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل وتوجيههما بتقديم كافة اوجه الدعم لهذه الشريحة الغالية من ابنائنا لابراز قدراتهم وصقل مواهبهم وتمكينهم من مواصلة مسيرة الانجاز. واشاد الهزيم بانجاز ابطال الطموح المشرف وحثهم على مضاعفة العمل والاجتهاد لتحقيق المزيد من الانجازات وتقديم الصورة المشرفة لرياضة ذوي الاعاقة الكويتية فى جميع المحافل.من جانبها أكدت رحاب بورسلى رئيس مجلس ادارة نادي الطموح ورئيس الوفد حرص النادي على تهيئة المناخ الملائم للارتقاء بالمستوى الرياضي للاعبين ومنحهم فرصة الاحتكاك والمنافسة وتعزيز الثقة بقدراتهم وابراز مواهبهم وابداعهم الرياضى من خلال المشاركات الخارجية، مشيرة الى ان المشاركة فى الملتقى بـ 5 لاعبين ولاعبات جاءت تلبية لدعوة اللجنة البارالمبية العمانية.

وكان اللاعب عبد الله سالمين حقق ذهبية سباق 200 متر وفضية سباق 100 متر، فيما نالت اللاعبة حنين المسباح ذهبية 100 متر، واللاعبة مريم الهندي فضية 100 متر، في حين أحرز اللاعب فوزان القصار فضية 200 متر وبرونزية 100متر واللاعب حسن سمير برونزية سباق 200 متر.

