الجوعان: السلم الأهلي والعيش المشترك يتحققان برفض التمييز

وطن النهار

أعدت رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان بحثاً حول دور النساء في بناء السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية، قدمته الى ملتقى تعزيز ريادة المرأة الذي عقد في موريتانا امس ويستمر اليوم.

وقالت الجوعان في بحثها: لم يعد مفهوم السلم يقتصر على عدم وجود الحرب بل اصبح هناك السلم الداخلي والسلم الخارجي وهو التعايش السلمي بين افراد المجتمع الواحد والذي يتمثل في اشباع حاجات الانسان سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية سعياً الى خلق نموذج للتعاون والدمج بين التجمعات البشرية الرئيسية وغياب العنف، مما يوفر ارضية مناسبة للقضاء على مسببات الصراع وحل الخلافات.

وأوضحت ان العيش المشترك والسلم الاهلي لا يتحققان الا بالفكر المتحرر، والمستوى المعرفي الرافض للتفاضل والتمييز المذهبي والقومي كما لا يتحقق الا من خلال نظام اجتماعي متكامل ومتطور وله من الوعي والادراك ما يؤهله ان يكون في طليعة المجتمعات التواقة الى وحدة الشعب بكل انتماءاته.

ومضت الجوعان تقول في بحثها: لقد ظهر مفهوم ثقافة السلام في بدايته بعد الحرب العالمية الثانية تحت عنوان «بحوث السلام» ومن بعده تبنته منظمة الأمم المتحدة غير ان هذا المفهوم قد تطور اخيراً في نهاية القرن الماضي وظهر ذلك في عدد من المؤتمرات والندوات والاعلانات ذات الصلة التي تناولت تحليل ابعاد هذا المفهوم ومرتكزاته وطرق تحقيقه، على اعتبار ان ثقافة السلام هي ثقافة التعايش والتشارك المبنية على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح والتضامن، هي ثقافة ترفض العنف وتدعو لحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض. وأوضحت ان للضبط الاجتماعي صوراً ووسائل يتحقق عن طريقها وتأتي التربية اهم هذه الأدوات وهنا يبرز دور التربية في ضبط المجتمع والدور المهم للمرأة - الأم في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية من خلال غرس قيم السلام والمحبة والتسامح في نفس اطفالها منذ الصغر.

ومضت تقول: تعتبر الأسرة هي اللبنة والبيئة الأولى التي تتعهد الفرد بالرعاية منذ طفولته المبكرة، وتبرز اهميتها في عملية التنشئة الاجتماعية خلال سنواته الأولى، تلك المرحلة المهمة في تشكيل شخصية الفرد واثرائها، ذلك ان هناك بعض الحاجات التي لا يمكن لوسائط التنشئة الاجتماعية ان تقدمها للفرد كالحاجة الى الحب والعاطفة، فتقوم الأسرة بغرس المبادئ الأخلاقية وتكوين العادات السليمة ونقل الأنماط التربوية لأفراد المجتمع وتنقية الأنماط السلوكية التي لا تتناسب والقيم الاجتماعية. وتساءلت: ما الدور المهم الذي يجب ان تسهم به المرأة بشكل كبير في حل مشكلات المجتمعات العربية في مشهدها الآن؟ يسهم ايضاً في انتاج جيل يساعد على نشر ثقافة السلام؟

وقالت: علينا ان نحدد المطلوب من المرأة تحديداً مما يساعدها في كشف حقيقة ما يمكن ان يقف حائلاً امام قيامها بدورها ومن ثم رصد العوامل المساندة والمساعدة لها لتتمكن من القيام به بكفاءة.

واستطردت قائلة: يجب الاهتمام بمعوقات دور المرأة بشكل عام فالمناخ الفكري والثقافي السائد في المجتمع ودرجة التعليم كلها عوامل من شأنها ان تخبرنا بمدى قبول او رفض المجتمع لهذا الدور، لافتة الى ان النساء في انحاء العالم تواجهن تحديات هائلة للمشاركة في عمليات بناء السلام وترجمة الصكوك القانونية في حقوق حقيقية واحداث تغيير ملموس وفي كثير من الأحيان تتعرض قدرة المرأة على التأثير بشكل فعال في عمليات بناء السلام الى تهديد او العنف القائم على اساس الجنسية ونوع الجنس والتي تصاعدت بشكل شائع بعد النزاعات المسلحة.

