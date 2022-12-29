«الأحمدي التعليمية» أطلقت مشروع «مستمر» لتنمية مهارات طلبة «الابتدائية»

وطن النهار

أطلقت منطقة الأحمدي التعليمية مشروع «مستمر» لتنمية مهارات طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الخامس خلال عطلة منتصف العام الدراسي عبر برنامج «تيمز» تحت إشراف مدير منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث، وفي هذا السياق قال مدير الشؤون التعليمية في منطقة الأحمدي التعليمية حمود العنزي أن جميع المدارس مشاركة في مشروع مستمر دون استثناء .

وأضاف العنزي في تصريح للصحافيين، خلال حضوره تقوية مدرسة مريم حمد بودي الابتدائية في منطقة جابر العلي صباح أمس أن عدد المدارس المشاركة في المشروع قد بلغت 68 مدرسة للبنين والبنات، مبيناً أن المشروع قد حظي على إقبال كبير من قبل أولياء الأمور حيث بلغ عدد المسجلين في اليوم الأول 4 آلاف طالب وطالبة . وتابع العنزي أن التسجيل مازال مستمر للطلبة واختياري للمواد الدراسية المتاحة سواء كانت لغة عربية او إنكليزية أو رياضيات وذلك وفق رغبة الطالب وليس هناك إلزامية لاختيار مواد بعينها، مبيناً ان هذا المشروع يهدف لتمكين الطالب من الأهداف المكتسبة وعدم فقدان المهارات المكتسبة خلال عطلة منتصف العام الدراسي.

من جهته، قال مراقب التعليم الابتدائي في منطقة الأحمدي التعليمية د. محمد كراشي: مستمر مشروع رائع ومتميز أطلقته منطقة الأحمدي التعليمية الذي بدأ بفكرة لمدير المنطقة وليد بن غيث، وتم تنفيذ الفكرة بدءاً من 26 ديسمبر الحالي وتستمر حتى 12 يناير 2023 مثمناً جهود المعلمين والمعلمات العاملين على إنجاح هذا المشروع وكل من اسهم من أولياء الأمور في تحفيز أبنائه على التسجيل في مشروع مستمر.

