«نفط الكويت».. إسهامات بيئية مصاحبة لـ «النفطية»

وطن النهار

بينما يتمثل دور شركة نفط الكويت الرئيس في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز داخل دولة الكويت، تهتم الشركة بالمجتمع وتطويره والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا بطريقة متوافقة ومربحة وآمنة، لذا نعتبر أن تحقيق

التطور يجب ألا يكون على حساب صحة وسلامة الإنسان والبيئة، فالمحافظة على صحة وسلامة الموظفين أول المتطلبات لتحقيق التطور في الإنتاج لأن الأمة المتقدمة تعرف بمدى احترامها للإنسان فيما يخص صحته وسلامة البيئة المحيطة به.

وبالارتكاز على هذه الفكرة، فقد أطلقت الشركة نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة لأول مرة سنة 1995، لتكون في طليعة الشركات النفطية في هذا الصدد. وبعد نشر هذا النظام، أقيمت دورات لتدريب العاملين على تطبيقه بشكل دقيق.

ولمواكبة التقدم والتطور العلمي، فإن شركة نفط الكويت اتبعت برنامجاً علمياً سنة 2001 لتحديد العيوب في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة. فيما بعد، بذلت جهوداً لتخطي هذه العيوب، تم على أثرها تعديل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وتطويره في قالب جديد ثم إصداره من قبل رئيس مجلس الإدارة في 3 مارس 2003 مؤرخاً بذلك انطلاقة حملة التوعية بنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

المحمية البحرية

أطلقت الشركة المحمية البحرية لتكون بذلك أول شركة نفطية في العالم تنشئ مثل هذه المحمية. شركة نفط الكويت تعتبر إنشاء هذه المحمية جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية في الحفاظ على الثروة البحرية التي تعتبر من أهم موارد الكويت الطبيعية، وذلك استكمالاً لدورها الحيوي في استثمار موارد الكويت الطبيعية على أكمل وجه.

روح الصحراء

نبعت رؤية مشروع «روح الصحراء» لاسترداد المواقع المتضررة في شركة نفط الكويت في حقول الجنوب والشرق وتأهيل هذه المواقع إلى حالة أفضل من أجل أن تفيض بحياة الطيور المهاجرة والنباتات والحيوانات الصحراوية من جديد وهو جزء من تراث الكويت.

تقع واحة «روح الصحراء» التي تشبه في معالمها الطبيعية خريطة دولة الكويت على بعد 4 كم من بوابة الأمن الرئيسية بحقل برقان على طريق الأحمدي- برقان الرئيسي، يحدّ هذا الموقع من الجنوب والغرب خطوط الإنتاج، ومن الشرق الطريق الرئيسي (طريق الأحمدي - برقان)، ومن الشمال منطقة صحراوية مفتوحة تتخللها مواقع عدة للتخلص من النفايات.

كانت هذه المنطقة عبارة عن مقلب للنفايات تتخللها تجمعات مياه صغيرة يظهر بها تلوث نفطي تتجلى مظاهره في عمليات سائدة ومتعددة للتدهور البيئي، فجفت الحافة الجنوبية بسبب التعرية المائية الناتجة عن الأخاديد والأغادير، كما تعرضت الصحراء أيضا للتعرية بفعل الرياح مما نتج عنها كثبان رملية ناعمة وسائبة فأصبحت التربة متحجرة ومانعة للتسرب.

وقبل البدء بإعادة تأهيل الموقع تم إجراء تحاليل مخبرية لمياه البحيرة، كما تم تحديد جميع العناصر الفيزيائية الكيميائية الموجودة واختيار كل الآليات المستدامة بالتطهير والتهوية بناءً على هذه المحددات، وذلك للحفاظ على الحالة الطبيعية والسليمة للبحيرة والحياة المستدامة للطيور والنباتات والحيوانات في المستقبل.

واحة الكويت

يشتمل هذا المشروع على واحة خضراء مزروعة بـ1837 نوعاً مختلفاً من الأشجار، عبارة عن ثلاث واحات على ضفاف بحيرات مائية في منطقة الحقول: واحدة على طريق برقان، والأخرى شمال مركز تجميع رقم (2)، والأخيرة على طريق المناقيش بجانب المكاتب.

عندما تنظر إليها تتخيل الكويت وقد تحولت إلى جزيرة محاطة بالمياه من كل جانب، إنها واحة الكويت، الجزيرة الاصطناعية التي تشكل أجمل بقعة على الإطلاق داخل حقل برقان.

تتلخص فكرة الواحة في استخدام الموارد التي لم يعد للكثير منها حاجة، فالمياه المحيطة بالجزيرة تم توصيلها إلى البحيرة بطول نصف كيلومتر من خلال عين المياه القديمة التي كانت تستخدم في مركز التجميع رقم (2) وتوقف استخدامها، أما المواد المستخدمة فليست إلا 100 طن من المخلفات التي أعيد تأهيلها.

محمية القرين الطبيعية

تم بناء محمية القرين الطبيعية بالتعاون مع فريق الكويت للعمل التطوعي، وقد خصصت الكويت %12 من أراضيها لإنشاء محميات طبيعية، وتعتبر هذه النسبة الاعلى عالمياً بالمقارنة مع المساحة وعدد السكان، علماً بأن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على هذه المنطقة وإعادتها الى سابق عهدها.

وتهدف مبادرة القطاع النفطي ممثلة بشركة نفط الكويت لإعادة تأهيل المنطقة بيئياً إلى تقليل الانبعاثات الغازية، وتأمين استمرار القطاع النفطي في أداء دوره باعتباره عصب الاقتصاد في البلاد. إن الشركة تتشرف بتقديمها هذه المحمية لبلدنا ومجتمعنا، وقد أتت مبادرة إنشاء هذه المحمية ترجمة للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الداعي دوماً الى الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مكوناتها الطبيعية.

والجدير بالذكر أن موقع المحمية اليوم كان في الماضي مرتعاً للأغنام ويمتاز بأشجاره ونباتاته البرية، إلى أن تدهورت الحياة الطبيعية فيه.

العبدلية

محمية العبدلية هي مشروع آخر يطمح لزراعة مئات الأشجار، وكجزء من جهود شركة نفط الكويت الموجهة نحو الحفاظ على وإعادة تأهيل المناطق الصحراوية.

تهدي الشركة هذا المشروع إلى بيئتها ومجتمعها، وهو يضاف إلى مجموعة من المشاريع البيئية المماثلة التي نفذتها الشركة، كما تعتزم تنفيذ المزيد منها مستقبلاً.

قام المسؤولون عن هذ المشروع بجهود كبيرة ونجحوا في تهيئة ظروف أفضل لعودة دورة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها. يقع مشروع العبدلية البيئي في منطقة العبدلية التي تبعد 50 كم عن مدينة الكويت.

مسابقة الحدائق

هذه المسابقة هي تقليد سنوي أطلقه عام 1962 سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح عندما كان محافظاً للأحمدي، والمسابقة مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وتحظى باهتمام وتفاعل القاطنين في مدينة الأحمدي، وتقوم الشركة في ختامها بتكريم الفائزين في منافساتها.

