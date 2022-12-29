المسعد: لا مشكلات بتصريف الأمطار

وطن النهار

اكدت وكيلة وزارة الاشغال العامة م. مي المسعد استعدادات الوزارة بمختلف قطاعاتها لرصد الحالة العامة ونشر الاليات والفرق في مختلف المحافظات للتاكد والتنسيق مع مختلف جهات الدولة ذات الصلة، موضحة ان تضافر الجهود حال دون وقوع اي مشاكل بتصريف المناهيل او تجمعات للمياه خاصة ان المنطقة الجنوبية كان لها نصيب الاسد من التجهيزات والاستعداد للحالة المطرية كون تمركز الامطار في تلك المنطقة كان كبيرا.

واضافت المسعد في تصريح صحافي ان وجود وزيرة الاشغال العامة الدكتورة اماني بوقماز في غرفة العمليات التابعة لوزارة الاشغال العامة للوقوف على الاوضاع بالطرق السريعة والداخلية كان له الاثر الكبير في متابعة كل بلاغ او ملاحظة تخص تصريف الامطار او تجمعها ، مشيرة الى ان البلاغات لم تكن بالعدد والحجم الذي كان في السابق وعليه لن نكتفي بوقت المطر ولكن سوف تستمر اعمال الفرق لما بعد الحالة المطرية للوقوف على اي مشاكل قد تواجه التصريف او انسداد المناهيل لمعالجتها والعمل على تنظيفها بشكل يتيح اداء دورها على اكمل وجه.

بدوره كشف المتحدث الرسمي في وزارة الاشغال العامة وكيل قطاع التخطيط بالتكليف م. أحمد الصالح أن البلاد شهدت هطول أمطار بشكل كبير على مناطق متفرقة من البلاد، وتمركزت الأمطار خلال الفترة المسائية في المنطقة الجنوبية، مما تسبب في بعض السيول القادمة من البر وتأثر تقاطع الشعيبة بشكل كبير بتلك الأمطار.

وأضاف الصالح في تصريح صحافي ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري قامت بالتعامل مع الموقع بالتنسيق مع الدفاع المدني وقوة الإطفاء لتصريف المياه التي نتجت عن سيول البر، مشيرا إلى أن الحرس الوطني وقوة الإطفاء تعاونوا كذلك لعدم تجمع المياه في منطقة صباح الأحمد وتم زيادة المضخات في صباح الأحمد للتأكد من تفريغ المجرور الخاص بصباح الأحمد.

وأشار إلى أن غرفة العمليات داخل الوزارة تقوم بمتابعة الحالة المطرية في البلاد ومن خلالها يتم توزيع الفرق، منوها إلى أن أحد الفرق طلب اسناد بعد تعطل المضخات، فتم على الفور دعمه إما من الوزارة أو من خلال الدفاع المدني، لافتا إلى أن الموجة المطرية الثانية تأتي خلال الفترة من السادسة الى الثانية عشرة ليلا ونعمل على تصريف كافة مياه الأمطار والتأكد من عدم وجود أية حالات.

ولفت الى ان قطاعات وزارة الأشغال العامة استنفرت للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار في مختلف مناطق البلاد، بالتعاون والتنسيق مع كل من الدفاع المدني، وقوة الإطفاء العام، وجميع الجهات ذات الصلة ، مبينا إن شبكة صرف مياه الأمطار استوعبت تدفقات مياه الأمطار بكميات ضمن المعدلات التصميمية لها ، موضحا انه في حال هطول كميات زائدة على القدرة الاستيعابية للشبكة فإن فرق الطوارئ ستكون موجودة للتعامل مع تلك الحالات، كل على حدة.

وأشار إلى أنه في حال وجود تجمع لمياه الأمطار فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة (150) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الواتساب الخاص بها على مدار الساعة. وتعاملت فرق الطوارئ تعاملت مع تجمعات المياه على تقاطع الشعيبة، حيث تجمعت المياه بسبب انسداد فتحات الجاليات من جراء الطمي الذي انتقل إليها خلال السيل وقت ذروة الأمطار، فتم شفط المياه من خلال تناكر المياه وإجراء عمليات التنظيف لتلك الجاليات، حرصا على تسيير الحركة المرورية على التقاطع. وتواجدت الفرق منذ الفجر في المناطق الحرجة التي شهدت تجمعا للمياه، حيث كان هناك تنسيق مسبق مع «الأرصاد»، وتم تزويد تلك المناطق بالمضخات لتصريف المياه والتأكد من عملها ، وقامت فرق الطوارئ التابعة للأشغال والهيئة العامة للطرق والدفاع المدني بدور كبير في تلك الظروف، تسهيلا على مرتادي الطرق،

ومنع وقوع حوادث غرق للمركبات، وحفاظا على الأرواح.

