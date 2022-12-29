«الدستورية» أجلت طعون «الرابعة» و«الخامسة» إلى 25 يناير

وطن النهار

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي تأجيل الطعون الانتخابية للدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 25 يناير المقبل وانتداب عضوين من المحكمة لفتح الصناديق.

وقالت المحكمة في قرارها بعد التأجيل الطعون الدائرة الرابعة، وذلك لتبادل الاطلاع على ما قدم بجلسة أمس، وندبت المستشارين صالح خليفة المريشد، وعبدالرحمن مشاري الدارمي عضوي المحكمة للانتقال إلى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية.

وبشأن الدائرة الخامسة فقد قررت المحكمة ندب عضوين من المحكمة لفتح الصناديق لتبادل الاطلاع على ما قدم بجلسة امس، وندبت المستشارين صالح خليفة المريشد، وعبدالرحمن مشاري الدارمي عضوي المحكمة للانتقال إلى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح،

وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الاصلية رقم 95 ومحاضر اللجان الفرعية التابعة لها (96) و(97) و(98 ) و(99) و(100) و(101) و(102) والتي لم ترد وفق كتاب وزارة الداخلية.

