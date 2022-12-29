«غيث» قدمت الدعم لمواجهة تداعيات الأمطار

وطن النهار

قالت وزارة الدفاع إن الجيش الكويتي ممثلا بقوة واجب (غيث) يقدم الدعم والإسناد للجهات المعنية في الدولة لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن هذا الدعم يأتي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بالدولة وحسب متطلبات الموقف في وقت سخر الجيش الكويتي إمكاناته كافة لتقديم كل سبل الدعم والإسناد.

وقد شهدت البلاد هطولات للأمطار سجلت 63 مليمترا في ميناء الأحمدي و17?7 في مدينة الكويت و17?5 في مدينة الجهراء و12?5 بمطار الكويت الدولي في وقت توقعت الأرصاد الجوية استمرار الأمطار حتى فجر يوم الأربعاء. وكانت وزارة الداخلية دعت اليوم الجميع إلى ضرورة الالتزام والحذر بسبب تقلبات الأحوال الجوية في البلاد حاليا فيما أعلنت قوة الإطفاء العام أن إدارة العمليات المركزية فعلت خطة الطوارئ ‏مع الجهات المعنية والتي تم وضعها مسبقا للتعامل مع الحوادث المتعلقة بموسم الأمطار.

