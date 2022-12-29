محافظ حولي: شكاوى المواطنين واقتراحاتهم محل اهتمام دائم

وطن النهار

أكد محافظ حولي محافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر أهمية اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع وذلك لتلقي وجهات النظر المختلفة من قبل المواطنين في مناطق المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد دواوين الكويت الدكتور جواد المتروك والسادة أعضاء الاتحاد حسين الحواج ووليد الصايغ وبدر المسيلم وعبدالرحمن الهديب ومساعد الفضلي في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس. وقال محافظ حولي إن المحافظة تهتم بتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم بشكل مستمر وذلك لرصد كل انواع المخالفات وتحويلها للجهات المختصة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

كما قال إن المحافظة تلقت عدداً من الشكاوى لمواضيع عدة حيث تم ابلاغ الجهات المسؤولة التي قامت مشكورة بازالتها، مؤكداً خدمة شعب الكويت الوفي ومتابعة اعمال الجهات المختصة في حل تلك الشكاوى.

وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس اتحاد دواوين الكويت، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.

