لجنة إزالة المخالفات مع شروط السلامة رفعت توصياتها

وطن النهار

ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد الاجتماع الختامي للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور ممثلي الجهات المعنية ، حيث تم مناقشة ووضع التوصيات التي تراها اللجنة تمهيداً لرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح لاتخاذ مايلزم لتطبيق هذه التوصيات بين الجهات الحكومية المعنية للحد وتفادي تكرار المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق.

وقدم الفريق المكراد الشكر للجهات المشاركة بالاجتماعات وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق لحماية الارواح والحد من الخسائر.

