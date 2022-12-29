جمانة العثمان.. جذبت اهتمام المتابعين لفعاليات «شهر العلوم»

وطن النهار

لفتت الطالبة جمانة العثمان البالغة من العمر ثماني سنوات اهتمام القائمين على فعاليات (شهر العلوم في الكويت) بعد أن لاحظوا حرصها الشديد على حضور جميع تلك الفعاليات المقامة في المركز العلمي ومشاركتها الفاعلة فيها.

وقالت جمانة العثمان إن شغفها بالموضوعات العلمية ورغبتها في تعلم المزيد عنها والتشجيع المستمر من والديها دفعها إلى حضور فعاليات (شهر العلوم) لاسيما أن معلوماتها تقدم بأسلوب مشوق وجذاب وممتع مما يساهم في فهمها وتوضيح محتواها.

وأضافت ان تلك الفعاليات التي تنظمها مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مدار شهر ديسمبر تميزت بتنوعها فشملت موضوعات عديدة منها الفلك والنباتات وجسم الإنسان والصحة والبيئة.

وأفادت ان من أكثر الفعاليات العلمية التي استفادت منها فعالية (فكر كعالم) التي تحفز الأطفال على الإقبال على العلم وتساعدهم على التفكير العلمي السليم إضافة إلى فعالية عن الخلية تضمنت شرح مهام الخلية وكيفية عملها من خلال عرض الخلية وهي تعمل في جسم الإنسان بطريقة مشوقة.

وأوضحت العثمان أنها استفادت كثيرا من الفعاليات التي عرضت موضوعات عن البيئة وطبقت ما تعلمته من خلال حرصها على إزالة النفايات الموجودة في أحد الشواطئ كما تعلمت من إحدى الفعاليات الصحية كيفية المحافظة على صحة الأسنان وسلامتها.

وقالت إن حضور تلك الفعاليات لم يتعارض مع دراستها في مدرستها الابتدائية بل جعلها تتفوق في المواد العلمية كما ألهمت الطالبات في صفها فشجعتهم على الإقبال على قراءة الكتب العلمية وحفزت فيهم حضور الفعاليات العلمية المتنوعة.

وعن برنامجها اليومي ذكرت أنه يتضمن قراءة بعض الكتب العلمية ومنها كتب موجهة إلى شريحتها العمرية تصدرها (التقدم العلمي للنشر) التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ككتاب (النظام الشمسي) وكتاب (الفراشات) إضافة الى مشاهدة بعض الفيديوهات العلمية ومتابعة برنامج علمي مشوق في إحدى القنوات التلفزيونية.

وأشارت إلى اهتمام والديها بتكوين مكتبة علمية متميزة في البيت يستفيد منها جميع إخوتها إضافة إلى حرصهما على مشاركتها وتسجيلها في جميع الفعاليات والنشاطات التي تنظمها المراكز والجهات العلمية على مدار العام.

يذكر أن مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم فعاليات (شهر العلوم في الكويت) هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.

