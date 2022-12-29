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«السكنية»: بدل الإجازات لـ 765 موظفاً خلال أيام

علي الفرحان
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الخميس 29 ديسمبر 2022

بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بالاستعجال بصرف البدل النقدي عملت المؤسسة منذ صدور القانون حيث مكنت الموظفين على التقديم من خلال نظامها الآلي اختصارا للوقت والجهد وتسريعا لوتيرة العمل. من جانبه اعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب عن صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات الدورية لموظفي المؤسسة البالغ عددهم 765 موظفا في حساباتهم خلال الايام القادمة، مشيرا الى أن المؤسسة ستحول البدل النقدي لبيع رصيد الإجازات إلى البنوك في الايام القادمة للمستحقين الذين انطبقت عليهم الشروط.


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