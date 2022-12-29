نوَّرت الديرة

الأولى

بحفظ الله ورعايته عاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن الليلة الماضية قادماً من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.