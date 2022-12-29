بدل الإجازات في حسابات 1473 موظفاً الأسبوع المقبل

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تودع وزارة الشؤون في البنوك صباح اليوم الدفعة الاولى من البدل النقدي لرصيد الاجازات الدورية بموظفيها، في حين تعمل على صرف الدفعات المتبقية تباعا لجميع المستحقين، عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة.

من جهتها، أعلنت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب عن بدء صرف رصيد بدل الإجازات

لـ 807 موظفين ضمتهم قائمة تم اعتمادها من قبل المراقبين الماليين، مشيرة الى ان الصرف سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الشهاب ان باقي الموظفين ستتوالى أسماؤهم بالكشوف التالية فور الانتهاء من التدقيق عليها واعتمادها.

وأشارت إلى ان مرسوم بيع الإجازات يشمل جميع موظفي الوزارة العاملين في مختلف القطاعات من الكويتيين بشرط توافر الشروط في المتقدمين للحصول على هذا البدل.

من جهة اخرى، اعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب عن صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات لموظفي المؤسسة البالغ عددهم 765 خلال الايام القادمة.

واوضح ان العمل جار لإصدار قرارات لاحقة لباقي الموظفين فور اعتماد ملفاتهم التي يجري تدقيقها.