«الدستورية» أرجأت طعون الدائرتين الـ 4 والـ 5 إلى 25 يناير

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قررت المحكمة الدستورية أمس تأجيل النظر في الطعون الانتخابية بالدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 25 يناير المقبل لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة.

وبالإشارة إلى تفاصيل القرار الصادر من المحكمة فإنه يأتي لتبادل الاطلاع على ما قدم بجلسة أمس، حيث ندبت مستشارين وعضوين من المحكمة للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم لضم محضر اللجنة الرئيسة للدائرة الرابعة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية.

وذكرت المحكمة أن قرار التأجيل يأتي لتبادل الاطلاع على ما قدم بجلسة أمس حيث ندبت مستشارين وعضوين من المحكمة للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم لضم محضر اللجنة الرئيسة للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح واتخاذ اللازم لفتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم 95 ومحاضر اللجان الفرعية التابعة لها 96 و97 و98 و98 و99 و100 و101 و102 والتي لم ترد رفق كتاب وزارة الداخلية.