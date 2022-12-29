170 شخصاً قضوا في الحوادث المرورية خلال 11 شهراً

الأولى

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد في الفترة بين الأول من يناير حتى آخر شهر نوفمبر 2022 بلغ 3?4 ملايين مخالفة فيما تسببت حوادث المرور بوقوع 170 حالة وفاة.

وذكرت أن 92 في المئة من إجمالي حوادث المرور في المحافظات الست بتلك الفترة سببها عدم الانتباه أثناء القيادة فيما تتوزع الـ 8 في المئة الباقية على أسباب أخرى.

وقالت إن إجمالي حوادث عدم الانتباه في المحافظات الست بلغ 4594 حادثا خلال الفترة ذاتها وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بحوادث المرور بواقع 1262 حادثا فيما سجلت حولي 1015 والفروانية 669 والجهراء 468 والأحمدي 730 ومبارك الكبير 450.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الفترة ذاتها بلغ 170 حالة وكان أكبر معدل للوفيات في محافظة الجهراء بواقع 52 حالة وبنسبة 31 في المئة وأقل معدل في محافظة حولي بواقع 10 حالات وبنسبة 6 في المئة.

ولفتت الإحصائية ذاتها إلى أن عدد الوفيات من الذكور من إجمالي 170 بلغ 152 بنسبة 89 في المئة ومن الإناث 18 حالة وفاة بنسبة 11 في المئة.

وبينت أن أعلى معدل للوفيات في المرحلة العمرية كان بين 31 إلى 40 سنة حيث سجلت 42 حالة وفاة بنسبة 25 في المئة فيما أقل معدل للوفيات للمرحلة العمرية من شهر إلى 10 سنوات حيث سجلت 6 حالات وفاة بنسبة 4 في المئة.