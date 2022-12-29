خفض وقود ألترا إلى 210 فلوس

الأولى

كتب عمر أبو الفتوح: اعتمدت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية، عن تثبيت أسعار الوقود بمختلف انواعه، باستثناء الوقود منتج «ألترا 98 أوكتين» والذي سيُباع بسعر 210 فلوس للتر اعتباراً من مطلع يناير إلى 31 مارس 2023، مقابل 235 فلساً للتر بالفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022. ووفقا لبيان الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، بناء على كتاب ورد إليها من شركة البترول الوطنية فإنه سيتم تثبيت غازولين «ممتاز - 91 أوكتين» عند سعر 85 فلساً للتر، تثبيت غازولين «خصوصي - 95 أوكتين» عند سعر 105 فلوس للتر، تثبيت الديزل عند سعر 115 فلساً للتر، تثبيت الكيروسين عند سعر 115 فلساً للتر.

