الموازنة المقبلة.. الأقل إنفاقاً خلال 3 سنوات

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن تغييرات جذرية ايجابية ستشهدها موازنة 2023-2024، المقررة أن تبدأ في ابريل المقبل، حيث يتوقع أن تكون الاقل انفاقا منذ 3 سنوات مالية مضت.

واضافت أن المصروفات سيتم ضغطها الى ادنى مستوى ممكن، لحدود 21.5 مليار دينار، مقارنة مع 23.5 مليار دينار مسجلة على ميزانية العام الحالي 2022-2023.

واوضحت المصادر انه تم اغلاق ابواب كثيرة للهدر، حيث ستسهم تلك المستجدات في تقليل الانفاق، موضحة أن اعتماد سلم جديد للرواتب سيسهم كذلك الى حد بعيد في التمكن مع ترشيد المصروفات.

وتحدثت عن توسع مرتقب في المشاريع التنموية المدرة للدخل، بتمويلات نوعية 70% منها سيكون خارج الموازنة، مع شراكات اجنبية ومحلية تمويلية وادارية.

وقالت المصادر ان عاملاً ايجابياً آخر قد يحسن من الاداء المالي والاقتصادي والاداري، وهو افساح المجال للشباب مع كثرة احالات التقاعد، وذلك لضخ دماء جديدة في الشرايين الاقتصادية المختلفة، وتوقعت هبوط سعر التعادل بالموازنة المقبلة.

وسجلت الكويت نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.3% في عام 2021، ليرتفع الى 8.7% في عام 2022، مقابل تقديرات ان يصل إلى 2.6% في عام 2023، مع توقعات بنمو كبير في الايرادات غير النفطية. ووفقا لتقارير دولية حققت الدول المنتجة للنفط ومنها الكويت نمواً هائلاً في الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاعات الخام لفترة فوق مستوى الـ100 دولار.

وقالت ان عائدات النفط القوية ستساعد في مواجهة آثار التضخم وارتفاعات الفائدة الهائلة.

