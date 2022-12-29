«الكويتية العالمية» و«أوكيو» و«سابك» توقع اتفاقية لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

مال وأعمال

وقّعت كل من المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة العمانية «أوكيو» وشركة «سابك» وشركة البترول الكويتية العالمية اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بسلطنة عمان.

وقالت الشركات الثلاث في بيان صحافي مشترك إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي «NGL» في «سيح نهيدة».

وذكر أنه قام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو» طلال العوفي والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبدالرحمن الفقيه والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي.

ونقل البيان عن العوفي قوله إن «أوكيو» فخورة بتوقيع هذه الاتفاقية «التاريخية» مع شركائها «سابك» و«البترول العالمية»، مشيرا الى أنها تعتبر علامة فارقة تم التوصل إليها بين الشركاء.

وأوضح العوفي أن توقيت التوقيع يتزامن مع احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ52 وقرب الانتهاء من مشروع مصفاة الدقم «OQ8» المملوك لمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية.

ولفت الى أن هذه الاتفاقية تتواءم مع توجهات جهاز الاستثمار العماني لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الأمر الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تنويع الاقتصاد العماني.

من جانبه قال الفقيه إن نهج الشركة التعاوني أسهم في بناء علاقات تعاونية طويلة الأمد وتقديم حلول مبتكرة وتحقيق القيمة المتبادلة على مدار أكثر من 45 عاما.

بدوره قال العجمي إن العمل مع شركائنا الإقليميين يدعم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 المتمثلة بالنمو في صناعة البتروكيماويات ودعم التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيماويات ويعزز النمو الاقتصادي والصناعي في منطقة الدقم.

ولفت العجمي الى أنه مع وجود توقعات بأن يواصل الطلب على البتروكيماويات مسار النمو وتحسن مستويات المعيشة والتنمية البشرية لاسيما بالأسواق النامية القريبة من سلطنة عمان فإن المشروع يهدف إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من المصفاة المملوكة بشكل مشترك من شركتي أوكيو والبترول الكويتية العالمية في الدقم لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف الأسواق النامية.

وبين أن الشركاء يعتزمون تطبيق أحدث التقنيات في المشروع لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، موضحا أنه من المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات.

