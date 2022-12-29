loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

انخفاض سعر بنزين ألترا إلى 210 فلوس


أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، عن التغير في أسعار الديزل والكيروسين والجازولين؛ وذلك خلال شهر يناير 2023.
وقالت «أولى وقود» في بيان للبورصة، إنه ورد إليها كتاب من شركة البترول الوطنية مبين به أسعار الوقود التي تم اعتمادها من قبل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية.
وأوضحت الشركة أن الوقود منتج (ألترا 98 أوكتين) سيُباع بسعر 210 فلوس للتر اعتباراً من مطلع يناير إلى 31 مارس 2023، مقابل 235 فلساً للتر بالفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022، دون تغيير في الاسعار السابقة لباقي المنتجات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة