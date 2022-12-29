تريليونا دولار فقدهما مليارديرات العالم في 2022

مال وأعمال

فقد مليارديرات العالم ما يقرب من تريليوني دولار، مجتمعين، في عام 2022، وفقاً لمجلة فوربس. وخسر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة 660 مليار دولار، تعادل ثلث القيمة الإجمالية عالمياً، وهو أعلى معدل في أي بلد وفقاً لإحصاءات «فوربس»، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد.

ومن بين المليارديرات الأميركيين، انخفضت ثروة الملياردير المؤسس لـ«تسلا» و«SpaceX» والمدير التنفيذي الجديد لمنصة «تويتر»، إيلون ماسك، بأكبر وتيرة بين المليارديرات، وبقيمة 115 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات «فوربس».

وانخفض سعر سهم تسلا بنسبة 70% تقريباً منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات أول من أمس. ويدعو مستثمرو تسلا منذ فترة طويلة مجلس إدارتها لجعل ماسك يعيد التركيز على شركة السيارات الكهربائية.

على الرغم من أن ماسك فقد مكانته كأغنى شخص في العالم هذا العام، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ صافي ثروته ما يقرب من 139 مليار دولار اعتباراً من 27 ديسمبر، وفقاً لـ «فوربس».

