قوة إدارة البيانات في «بوبيان»

مال وأعمال

رداً على سؤال حول قوة إدارة البيانات في بنك بوبيان حالياً أشار النصف إلى نجاح بوبيان في أن يكون البنك الأول والوحيد في الكويت لإطلاق مصنع البيانات والذي يحتوي على منصات تحليل البيانات الضخمة Big Data مضيفاً ان استكمال مشروع مصنع البيانات يمكن من خلاله تطوير استراتيجية البنك التي من شأنها تحسين نتائج أعمال المؤسسة على كل المجالات مثل التسويق وجودة الخدمات المقدمة أو رفع مستويات خدمة العملاء بالإضافة إلى توفير مزايا تنافسية مع باقي المؤسسات. وأضاف في الوقت الذي يشهد فيه مجال البيانات تطوراً لاسيما بعد فهم الدور الذي تلعبه في نجاح استراتيجية كبرى المؤسسات يتوازى معه ضرورة الاستعانة بالعناصر البشرية ذات الخبرات في هذا المجال والتي حققت نجاحات على مستويات عالية من الأداء وبالتالي النجاح في توسيع قاعدة عملائها وعملياتها بالسوق، الأمر الذي يُعَدّ من أهم معايير قياس نجاح أي مؤسسة.

