«المركز» أقام ندوة في «تمكين المرأة»

مال وأعمال

نظم المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً ندوة لفريق العمل حول إدارة المسيرة المهنية ودور المرأة في القطاع المالي وقطاع إدارة الأصول والثروات، وذلك في آخر فعالياته للعالم الحالي التي تهدف لرفع كفاءة موظفيه، وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم المهنية.

وتناولت الندوة موضوعات المساواة بين الجنسين، والحفاظ على تقدير الذات، ودفعها نحو التقدم الوظيفي، وشهدت تفاعلاً واسعاً بين الموظفين المشاركين الذي ناقشوا كذلك الوسائل التي تساعد في خلق بيئة عملٍ تحتضن الجميع، وتحفز على الإبداع والابتكار.

وقدمت الندوة الدكتورة رانيا عزمي، عضو المجلس التنفيذي للتعليم بكلية وارتُن لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، والتي شاركت خبراتها ومعرفتها في مجال المساواة في بيئة العمل لدى عددٍ من المؤسسات الدولية؛ ومن أبرزها: مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى جانب الصندوق السيادي الكويتي.

وأكدت الدكتورة عزمي على أهمية تمتع فريق العمل بالمرونة الكافية لتحقيق الازدهار وضمان الاستدامة في قطاع الاستثمار المصرفي، وإدارة الأصول. كما ركزت على التحديات الرئيسية التي قد تؤثر سلبياً على مستقبل المرأة المهني. وأوضحت الدكتورة عزمي أهم الخطوات التي تساعد في تخطي التحديات المهنية، والطرق التي يمكن بها تفعيل دور المرأة في هذا القطاع الذي ما يزال يفتقر للعامل النسائي، مؤكدة على إمكانية إعادة توازن الفرص للشركات والأفراد على السواء، من خلال تحفيز الموظفين من الرجال على إظهار تفهمٍ أكبر لتواجد السيدات في مكان العمل.

ومن جهته، أوضح بيتر كيلي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموارد البشرية في «المركز» قائلاً: «لطالما كان «المركز» داعماً ومسانداً للنمو والتطور الوظيفي المستدام لدى جميع الموظفين.وهناك سمات مشتركة نشجع جميع أعضاء فريقنا على تجسيدها؛ ومن أهمها: النزاهة، والتعاون، والتعاطف، والتي تكمل الخبرات والمهارات الفريدة التي يتمتع بها موظفونا، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتي تعد أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وبذلك، يحرص «المركز» على تحقيق الإمكانات الكاملة لجميع موظفينا، وتلبية احتياجات عملائنا في سوق يزداد نمواً يوماً بعد يوم، خاصة مع اكتساب فهم أعمق للقيمة المهمة المتمثلة في تمكين المرأة داخل بيئة العمل».

وتأتي هذه الندوة تتويجاً لأنشطة وبرامج «المركز» للموظفين للعام 2022، ضمن التزامه بدعم التقدم المهني لفريق عمله، ودعمهم بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من تجاوز أي تحديات تواجههم، وتزويدهم بالأدوات التي تعزز إمكاناتهم، وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية. وقد تنوعت الأنشطة والبرامج المقدمة لفريق عمل «المركز» طوال العام، وكان من أبرزها دورات متقدمة في مجال التسويق الاستراتيجي، وبرنامج «اعرف عميلك» التدريبي الخاص بفريق إدارة الثروات الذي حمل هذا العام سمة «تعزيز أساليب التفكير نحو النمو» والعديد من برامج التدريب الأخرى. كما نظم «المركز» في شهر أكتوبر الماضي محاضرة للتوعية بسرطان الثدي لموظفاته بالتعاون مع مستشفى طيبة.

