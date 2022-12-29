«الأهلي المتحد»: 10 رابحين في سحب «الحصاد الإسلامي»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد أمس (الأربعاء) بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار كويتي لكل منهم وهم : أحمد نايف شخير الظفيري، وصلاح خالد مبارك الوهيب، وفواز عبد اللطيف سيف الدويلة، وخيرية حمزه غلوم أسيري، عبدالكريم وعبدالله باقر أشكناني، وسلطان فرج سالم السعد، وشريفة عوض مطلق سلطان، وجمال محمد مبارك الخضير، رياض أحمد أبوبكر جولي، ومحمد ساجد فازايل بت.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والإستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل أربعاء بناء على خطة السحب.

