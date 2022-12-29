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مال وأعمال

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الناهض: تذليل جميع المعوقات التي تواجه المعاملات


قام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بلقاء عدد من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات تطبيقا لسياسة الباب المفتوح وحرصا على تذليل كل المعوقات التي تواجه معاملاتهم وإيجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وقام الناهض بالاستماع للمواطنين ووجه الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص بسرعة بحث وحل الشكاوى والمعاملات المقدمة إليه وفق الإجراءات القانونية.
من الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تتم بصورة دورية ومستمرة حسب توجيهات الوزير بالتواصل المباشر مع المواطنين.


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