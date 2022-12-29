الاقتصادات الناشئة الأفضل في 2023

مال وأعمال

توقع رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في أكسفورد إيكونوميكس، بين ماي، أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا كبيرا لا سيما في الدول المتقدمة، لكنه لن يكون بمستويات الركود المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية أو جائحة كورونا.

وقال بين ماي،: «توقعاتنا في أكسفورد إيكونوميكس أسوأ من الآراء السائدة بشأن نمو الاقتصاد العالمي السنة القادمة، فنحن نتوقع ضعفا أكبر وركوداً أسوأ، لكن إذا نظرنا إلى التجارب التاريخية، فإن هذا الركود سيكون محدوداً وأصغر من متوسط الفترات السابقة في التاريخ، ولن يكون تكراراً لمستوى الانكماش الذي شهدناه خلال الجائحة أو الأزمة المالية العالمية، ولذلك هي ليست سنة إيجابية وأيضاً ليست سنة كارثية».

