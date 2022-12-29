مليونا متابع لحسابات «الوطني» على وسائل التواصل بنمو %8 عن العام الماضي

مال وأعمال

كرس بنك الكويت الوطني موقعه الريادي في صدارة البنوك الكويتية من حيث عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد المتابعين لكل حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مليوني متابع بنهاية عام 2022.

يستمر تزايد أعداد متابعي حسابات الوطني التي نمت بنحو 8% مقارنة بنهاية العام الماضي. ويستحوذ بذلك بنك الكويت الوطني على ما يزيد على ثلث عدد المتابعين لكل حسابات البنوك الكويتية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مرسخاّ صدارته للبنوك الكويتية في ذلك السياق ليحل بالمرتبة الأولى بين البنوك الكويتية وبفارق شاسع يصل إلى نحو ضعف عدد متابعي جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للبنك صاحب المركز الثاني.

وبهذه المناسبة قال مساعد مدير عام، رئيس إدارة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني، عبدالمحسن الرشيد: «وصول عدد متابعينا إلى مليوني متابع يعكس مدى مواكبة البنك لكل احتياجات عملائه وتقديم خدمات مبتكرة وحديثة تجعله الأقرب دائما لهم وعزمه الدائم على توطيد جسور التواصل معهم في أي مكان تواجدوا فيه وعلى مدار الساعة».

وأشار الرشيد إلى ان المكانة المهيمنة التي يتمتع بها الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي ترجع في الأساس إلى ما تقدمه حسابات البنك من محتوى تفاعلي يتنوع بين حملات توعوية وتثقيفية وإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تقدم أكثر الجوائز قيمة والأكبر مكافأة.

وأضاف الرشيد: «حسابات الوطني على مواقع التواصل تشكل إحدى أهم وسائل تواصلنا مع العملاء وتحظى بأعلى نسبة مشاركة في المسابقات بين أقرانها، كما تتميز بأنها الأسرع في الرد على عملائها ما يجعلها القناة الرسمية في الاستجابة للعملاء التي تحظى بثقتهم وتواصلهم الفعال على مدار الساعة».

وتابع الرشيد: «نحصد ثمار تواجدنا الفعال على مواقع التواصل الذي بدأ قبل 14 عاماً، حيث يعتبر الوطني أول بنك في الكويت كانت لديه رؤية مبكرة تتمثل في التواصل المباشر مع العملاء والتحول من التفكير في معاملاتهم إلى التركيز على توطيد العلاقات معهم لمعرفة تطلعاتهم ورغباتهم لتقديم خدمات مبتكرة تناسب أنماط حياتهم».

وأكد الرشيد أن بنك الكويت الوطني أولى أهمية كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت لديه رؤية استباقية ضمن استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتي كرست موقعه الريادي كما تتناغم تلك الحسابات مع باقي القنوات الإلكترونية للبنك والتي تتكامل في أدوارها بما يثري تجربة العملاء.

وأوضح الرشيد أن حسابات بنك الكويت الوطني دائماً ما يكون لها دور محوري في دعم حملات الجهات الرقابية وجهودها الحثيثة لتوعية العملاء وأبرزها حملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» التي تستهدف زيادة الشمول المالي ونشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي.

