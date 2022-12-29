«ستاندرد آند بورز» رفعت تصنيفات «جي إف إتش» إلى «B»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية رفعت التصنيف الائتماني للمصدر الطويل الأجل للمجموعة إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت الوكالة في الوقت ذاته برفع التصنيف الائتماني للصكوك الصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش المحدودة إلى «B» من «B-».

يذكر أن رفع تصنيفات المجموعة يعكس قوة أعمال جي إف إتش وأداءها المالي. وأشار التقرير إلى أن إيرادات جي إف إتش أثبتت مرونتها خلال الفترة 2020-2022، كما أشار إلى أن العائد على حقوق المساهمين قد تحسن إلى 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وعلى الرغم من الضغط على أنشطة الخزينة للمجموعة من جراء ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى قدرة جي إف إتش على تحقيق عائدات جيدة من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بالاستفادة من نشاطها في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة وأدائها المستقر في نشاط الصيرفة التجارية بعد إعادة هيكلته في عام 2020.

تعليقا على ذلك، قال سليم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء بالإعلان عن تصنيفات جي إف إتش التي تم رفعها من قبل ستاندرد آند بورز وأيضا بتقدير السوق المستمر لأعمال جي إف إتش والخطوات التي اتخذناها لمزيد من التعزيز لنتائجنا ووضعنا المالي. بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات، فإن أداءنا عبر كل من خطوط الأعمال الرئيسة للمجموعة واصل مرونته وصموده، بما مكننا من تحقيق عوائد جيدة للمجموعة ومساهمينا ومستثمرينا. سوف نواصل البناء على هذا الزخم والطلب المرتفع على استثماراتنا الفريدة والمتنوعة بشكل جيد».

