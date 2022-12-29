مجلس إدارة «برقان» وافق على عدم التجديد للرئيس التنفيذي للمجموعة

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أن مجلس إدارته، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2022، قد وافق على رغبة مسعود محمود جوهر حيات بعدم تجديد عقده كرئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، على أن يستمر في شغل هذا المنصب حتى نهاية مدة عقده الحالي مع البنك والتي تنتهي في 10 ابريل 2023. كما وافق مجلس الإدارة بذات الاجتماع على الطلب المقدم من رائد عبد الله الهقهق بالاستقالة من منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي – الكويت، على أن يستمر في شغل هذا المنصب حتى تاريخ 28 فبراير 2023.

وأوضح البنك أن موافقة المجلس على رغبة حيات بعدم تجديد عقده وطلب الهقهق بالاستقالة جاءت بناء على طلبهما ونزولاً على رغبتهما.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبد الله الناصر الصباح في بيان صحافي: «إن استقالة حيات تأتي بعد مشوار مصرفي ومالي حافل استمر لعقود، تولى خلاله العديد من المناصب على مستوى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في عدد من شركات وبنوك مجموعة كيبكو، ومنها بنك برقان. كما ان استقالة الهقهق تأتي كذلك بعد مسيرة مصرفية ومالية حافلة، تدرج خلالها في العمل لدى بنك برقان حتى شغل منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي – الكويت. وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة، لا يسعني إلا أن أعرب لكل من حيات والهقهق عن خالص الشكر والتقدير، متمنياً لهما التوفيق والسداد في مسيرتهما المهنية والشخصية. ونحن على ثقة تامة بأن الإدارة التنفيذية ستستمر في مواصلة مسيرة النجاح التي حققها البنك.»

ومن جانبهما أعرب كل من حيات والهقهق عن شكرهما لرئيس مجلس إدارة البنك وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تفهمهم وثقتهم. كما تقدما بالشكر للإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على تعاونهم طوال مدة عملهما، متمنين للبنك مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

