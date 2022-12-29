«الكويتية»: بروتوكول تعاون مع «الهلال الأحمر»

مال وأعمال

وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث وقّع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي محمد الدخان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور/ هلال مساعد الساير، بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي وعدد من مسؤولي الطرفين وذلك في مقر الشركة الرئيسي أمس.

وعلى هامش التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن توقع اليوم برتوكول التعاون المشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومشاركتها في دعم المشاريع والخدمات الإنسانية والحملات الإغاثية التي تقدمها الجمعية، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الخطوط الجوية الكويتية الدؤوب على المساهمة في كل ما هو جاد ويعود بالفائدة على الآخرين».

وأضاف الدخان قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على المشاركة في مثل هذه المشاريع والمبادرات الهادفة حيث انها جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي وتسعى دائماً لإبراز دورها المجتمعي في كل ما يخص المسؤولية الاجتماعية وضرورة المساهمة في النهوض بالمشاريع الانسانية والخدمية».

وأشار الدخان إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتقها، مضيفاً أن التزام الشركة بتلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تسهم في تحسين حياة الآخرين نحو الاتجاه الأمثل.

وبهذه المناسبة، أعلن الدخان عن بدء الخطوط الجوية الكويتية إطلاق رابط على موقعها الالكتروني لمن يرغب من عملائنا الكرام وزائري الموقع بدفع تبرعات رمزية ضمن عملية حجز الرحلات وبقيمة دينار أو ثلاثة أو خمسة للمساهمة في دعم المشاريع الانسانية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وتقدم الدخان بجزيل الشكر ووافر الامتنان لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على دورها الملموس في المساهمة بالعديد من المشاريع سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وعلى جهودهم الحثيثة في مساعدة الآخرين ومنحهم فرصة أخرى، معرباً عن امله في تعزيز هذه العلاقة المتينة بما يعود بالمصلحة على جميع الاطراف.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور/ هلال الساير عن سعادته بهذه الاتفاقية التي ستسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف الجمعية لدعم المشاريع الانسانية، مبيناً أن الخطوط الجوية الكويتية ليس بغريب عليها مساندة مثل هذه المبادرات ودعمها بالشكل الامثل.

واختتم الساير تصريحه بتقديم الشكر والعرفان للخطوط الجوية الكويتية على دورها المجتمعي وتوقيع بروتوكول التعاون المشترك مع الجمعية، آملاً مزيداً من التعاون في المستقبل.

