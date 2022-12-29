«الجزيرة» تستكمل سلسلة التوسعات في «T5»

مال وأعمال

استكملت طيران الجزيرة سلسلة من التوسعات في مبنى الركاب T5 في مطار الكويت الدولي مع ارتفاع أعداد المسافرين بأرقام قياسية خلال موسم الصيف في شهري يوليو وأغسطس، حيث فاق العدد 1.1 مليون مسافر.

وتهدف هذه التوسعات لتعزيز تجربة السفر عبر مبنى T5 والاستعداد للترحيب بالمزيد من المسافرين في العام المقبل. وشملت هذه التوسعات عملية فصل كامل بين المسافرين المغادرين والقادمين، الأمر الذي يزيد من مستوى الأمان والكفاءة التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «لقد شهدنا طلباً غير مسبوق على السفر خلال موسم الصيف بعد عامين من القيود التي تسببت بها الجائحة، وهو ما أخر خطة التوسعات التي كان مخطط لها مسبقاً. ومع استكمالنا لهذه التوسعات، أصبح بإمكان المسافرين الاستفادة من سلاسة السفر عبر مبنى الركاب T5، والانتقال من قاعدة تسجيل الحقائب إلى بوابات صعود الطائرة في أقل من 10 دقائق».

