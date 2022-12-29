«نفط الكويت» في 2022.. إنجازات وإبداعات

مال وأعمال

تزامناً مع عودة الحياة الى طبيعتها والتعافي من جائحة فيروس «كورونا»، حققت شركة نفط الكويت قصة نجاحات عدة، حيث كانت سنة 2022 مميزة خاصة بعد أن تخطى العالم، ومعه الكويت ومؤسساتها، أزمة الجائحة التي ترافقت مع إجراءات وإغلاقات أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحياة اليومية كذلك.

واستعادت شركة نفط الكويت نشاطها الاعتيادي وتحررت من القيود التي ربما حدت من بعض أنشطتها وعملياتها، فأطلقت مرحلة جديدة نحو المستقبل المشرق الذي سعت إليه في مختلف استراتيجياتها، وآخرها استراتيجية 2040، وبعض الإنجازات التي تستحق ان تذكر وابرزها حفر أطول بئر أفقية بالطبقة الجوراسية، وتعزيز الإنتاج في عام 2022، وصول مستواه في منطقة عمليات شمال الكويت إلى 600 ألف برميل يومياً، بالإضافة الى العديد من الإنجازات في مجالات عدة.

وحققت الشركة نجاحاً بتطبيق تكنولوجيا أنبوب التبطين أثناء الحفر «‏Casing While Drilling» للمرة الأولى في حقل أم قدير، وتسجيل رقم قياسي للحفر باستخدام هذه التكنولوجيا، وبواقع 175 يوماً قبل الموعد المحدد،ما يوفر ما يقارب 1.75 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الحفر في 12 منصة حفر، وفيما يلي المزيد في تفاصيل التقرير:

نظم فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار (5) احتفالاً بمناسبة نجاح تطبيق تكنولوجيا أنبوب التبطين أثناء الحفر ‏Casing While Drilling للمرة الأولى في حقل أم قدير، فضلاً عن تسجيل رقم قياسي للحفر باستخدام هذه التكنولوجيا.

وقد احتفلت الشركة، متمثلة في مجموعة تطوير حقول الغاز ومجموعة المساندة الفنية ومجموعة الحفر العميق، بحفر أطول بئر أفقية بالطبقة الجوراسية.

واحتفلت مجموعة الحفر التطويري (1) بنجاح أحد أهم مشاريعها للسنة المالية 2021 – 2022، وذلك بتحسين أداء عمليات منصات الحفر في حقول شمال الكويت.

واسهم المشروع بالتسليم المبكر للآبار لوضعها بالإنتاج، وبواقع 175 يوماً قبل الموعد المحدد، فضلاً عن توفير ما يقارب 1.75 مليون دينار، وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الحفر في 12 منصة حفر. كما نظمت المجموعة نفسها احتفالية بمناسبة تحقيق ثلاثة إنجازات مميزة، هي حفر أول بئر متعددة الجوانب في الشرق الأوسط، ونجاح تجربة تكنولوجيا (GeoSphere) لتحديد مكان البئر في المكمن الجوراسي بالتعاون مع «شلمبرجير»، وكذلك استخدام برنامج ثلاثي الأبعاد لحفر بئر بميلان قدره 95 درجة. ولعل أبرز ما تحقق في مجال تعزيز الإنتاج في عام 2022، وصول مستواه في منطقة عمليات شمال الكويت إلى 600 ألف برميل يومياً.

وتزامناً مع ذلك، نظمت الشركة احتفالية كبرى بمناسبة وصول الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً، ووضع خريطة طريق للوصول إلى إنتاج 800 ألف برميل يومياً بحلول عام 2026.

وتستهدف خريطة الطريق إنتاج 700 ألف برميل في غضون عامين من الآن، و800 ألف برميل بحلول عام 2026.

افتتحت الشركة مركز حبارى للابتكار في مدينة الأحمدي، وذلك بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث إن المركز يشكل نواة وطنية معنية بتدريب وتطوير الإبداع والابتكار للعاملين في قطاع النفط والغاز، مع تقديم خدمة وطنية متميزة.

يعتبر التحول الرقمي أحد أبرز الأولويات الحالية بالنسبة للشركة في الانتقال إلى مراحل متقدمة وأكثر تطوراً، وفي هذا السياق، أطلقت الشركة «منصة التميّز الرقمي» التي تم تنفيذها أولاً للإدارات المعنية بإنتاج النفط الثقيل في حقلي أم نقا وجنوب الرتقة. افتتحت الشركة كذلك المحطات التجريبية المتنقلة لمعالجة المياه المرافقة للنفط، والتابعة لمركزي التجميع 7 و8 في جنوب الكويت.

نظم فريق عمل إدارة المشاريع 1 (غرب الكويت) حفلاً بمناسبة نجاح تنفيذ مشروع إنشاء مشعّب المزج الجديد للنفط الجوراسي الخفيف، والذي يعتبر من مشاريع الشركة المهمة، ونفذته شركة (كى سي سي - KCC) للهندسة والمقاولات.

بدورها قامت مجموعة المشاريع الكبرى (3)، ممثلة بفريق عمل إدارة الطاقة، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بتشغيل محطة المقوع B الكهربائية التي تعتبر الأخيرة ضمن مشروع استمر العمل فيه ثلاث سنوات بهدف تشغيل ثلاث محطات كهرباء رئيسية في حقلي برقان والمقوع.

وبرعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق وعدد من الوزراء والقيادات البارزة في الدولة، شاركت نفط الكويت ضمن قطاعات حكومية عدة وشركات القطاع النفطي في تمرين «شامل 7» الذي قامت بتنسيقه قوة الإطفاء العام، والبروتوكولات مع مختلف جهات الدولة، في إطار الاستجابة لأي حادث أو كارثة على المستوى الوطني.

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة السابق د.محمد الفارس، استضافت شركة نفط الكويت، وعلى مدى خمسة أيام، أعمال المؤتمر والمعرض الفني السنوي الثامن والعشرين لجمعية مصنّعي الغاز – فرع دول مجلس التعاون الخليجي.

وكعادتها في كل سنة، استضافت شركة نفط الكويت النسخة الـ31 لاحتفالية 6 نوفمبر بإطفاء آخر بئر نفطية، وباليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت شعار «في أعقاب الكارثة النفطية تأهيل الأراضي المتضررة بالتلوث النفطي»، وذلك في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بالأحمدي.

