بوتين: حظر النفط إلى الدول الملتزمة بسقف الأسعار

مال وأعمال

حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصدير النفط والمنتجات البترولية إلى المشترين الأجانب الذين يلتزمون بسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي بسبب غزوه لأوكرانيا، وفق مرسوم جديد. تُطبق هذه القيود على «عقود التوريد التي تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، آلية تحديد سقف السعر»، وفقاً للمرسوم المنشور في قاعدة البيانات القانونية الرسمية، والذي وقّعه بوتين اليوم الثلاثاء. نص المرسوم على أن «الحظر ساري المفعول في كل المراحل، وصولاً إلى المشتري النهائي». سيبدأ هذا الحظر على صادرات الخام الروسي في الأول من فبراير، فيما يبدأ تطبيق الحظر على المنتجات النفطية، بتاريخ تحدّده الحكومة الروسية لاحقاً، وفقاً للمرسوم. ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى يوليو 2023 على الأقل.