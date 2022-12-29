خبراء: حلم تحويل الكويت بلداً سياحياً.. بات قريباً

الخميس Al wanees

دعا المشاركون في اجتماع اللجنة التحضيرية لمبادرة ملتقى مستقبل صناعة السياحة والترفيه المنبثقة عن الجمعية الكويتية للمهرجانات بتسريع مناقشة المسودة المطروحة في مجلس الامة مشروع قانون جديد للسياحة والترفيه في البلاد، كما أجمعوا في اللجنة التحضيرية على ضرورة تسريع طرح مناقشة مسودة الترفيه والسياحة في البلاد.

وناقش الحضور أهم المعوقات التي تواجهها صناعة السياحة والترفيه بالكويت والتي يأتي على رأسها غياب «القانون» حيث اجمع الحضور أن الكويت تحتاج لقانون للسياحة، وعمل هيئة لتنشيط السياحة، ويجب ان يكون هناك توجه من الدولة حتى يتم النهوض بصناعة السياحة، وبدون قانون واضح وصريح يضع آلية محددة في التعامل بين الأفراد والمؤسسات ويسهم في تسهيل إنها الإجراءات حتى يكون هناك بيئة صحية لصناعة سياحة حقيقية داخل الكويت.

وقام رئيس فريق عمل قطاع السياحة في وزاره الإعلام خالد العمر بتقديم عرض مرئي لأنشطة قرية يوم البحار التراثية كمقصد سياحي تراثي.

وأكد العمر أنه تم استغلال المبادرة للحديث عن قرية يوم البحار، التي تم تجديدها وسيتم افتتاحها في الساعة الرابعة عصر يوم الأول من يناير المقبل.

كما قام المستشار سعد الربيعان بتقديم عرض مرئي لتصور مبادرة مستقبل صناعة السياحة والترفيه الأول، وتم أيضا خلال الاجتماع اجراء مناقشة عامة لمبادرة مستقبل صناعة السياحة والترفيه الأول.

وأضاف أن الهدف اليوم هو وضع حدث استراتيجي دائم لدعم السياحة والترفيه بالكويت، مشيرا إلى أنه من البداية نسعى لتغيير المشهد السياحي للبلاد بمشاركة الجمعية الكويتية للمهرجانات والجهات الحكومية المسؤولة.

وحول تفكيرنا لهذا الاتجاه أننا جميعاً عشنا أحداث جانحة كرونا وعليه ظهرت بعض الأنشطة والفعاليات ولكنها رغم جمالها وتنوعها فإنها جهود فردية لا تعمل تحت مظلة واضحة، لذلك هناك تعطش وجهود لتكثيف هذه الفعاليات وإيجاد مظلة لها تقوم برعايتها حتى تخرج بالشكل المناسب.

وأشار الى انه لدينا مقترحان، الأول مستقبل السياحة والترفيه وهذا يستهدف الحكومات وذلك لتحقيق أقصى استفادة على مستوى الخليج وفكرة هذا الملتقى هو أن يستفيد من الخبرات ويضع الكويت على الخريطة السياحية من خلال منصة إلكترونية، موضحا ان المقترح الآخر يركز على اطلاق العديد من المبادرات تبدأ من شهر فبراير وتركز على 62 وجهة داخل الكويت.

والنسخة المصغرة موجهة لصناع القرار والأخرى موجهة للافراد، لافتاً انه يركز على فبراير لانه يتزامن مع الاحتفالات الوطنية للكويت، أما بالنسبة للمظلة أو الرعايات على مستوى وزارات السياحة ننتظر ان يكون تحت مظلة سمو رئيس الوزراء.

وأشار الى ان المنتدى يركز على صناع القرار في جعل أبراج الكويت أيقونة معمارية كرمز سياحي ومعماري، لذلك يجب إعادة تسليط الضوء عليها، كما اقترحنا اقامة معرض تفاعلى يكون مفتوحاً للعامة، كما اقترحنا ان تكون الجزيرة الخضراء هي نقطة الانطلاق وذلك في فبراير.

وشدد على انه يجب أن تكون الحملة مستمرة من فبراير وطوال العام وخلال الفترة التجريبية وخلال وضع هذا التصور حرصنا على ان يكون هناك اسلوب جديد للتعامل لرصد الزائرين لهذه الاماكن ونتابع الخدمات الاكثر التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحى، خصوصا انه لدينا اهداف مؤسسية تختص بالوزارات، بينما تركز المبادرة الثانية على قطاع الجمهور.

ومن جانبها، قالت امينة صندوق اتحاد الجمعيات النسائية الكويتية الشيخة نبيلة سلمان حمود الصباح إن الكويت ارض خصبة لتطوير السياحة والترفيه داعية متخذي القرار لضرورة تسويق الكويت في الخارج وذلك باعداد حملة ترويجية وتسويقية إعلامية لجذب الوفود إلى البلاد على ان يتم خلال الحملة وضع صورة جاذبة تجاه الكويت بهدف استقطاب العالم الخارجي.

وقالت ممثلة الديوان الاميري مها المنصور إن السياحة في البلاد يجب ان تحدد لها هوية ويفترض ان تبدأ بالسياحة الثقافية، مشيرة إلى ان المجتمع الكويتي لديه تقاليد وأعراف يجب المحافظة عليها كما يجب اعداد برامج متنوعة لاطلاق السياحة الثقافية بحيث ترتبط بالموروث الكويتي وتعزيز هذه الصورة الذهنية لمن يرغبون في زيارة الكويت مع تسهيل المشاريع التي تدعم تلك الثقافة.

الكويت 17 عربياً

احتلت الكويت المركز 17 في ترتيب السياحة في الدول العربية لعام 2022 باجمالي 203،000 سائح

وأكثر الدول استفادة من عوائد السياحة على مستوى العالم بحسب منظمة السياحة العالمية لعام 2022 هي:

الولايات المتحدة الأميركية بـ 210 مليارات و747 مليون دولار

إسبانيا بـ 67 ملياراً و964 مليون دولار

فرنسا بـ 60 ملياراً و681 مليون دولار

تايلند بـ 57 ملياراً و211 مليون دولار

المملكة بالمتحدة 51 ملياراً و211 مليون دولار

إيطاليا بـ 44 ملياراً و233 مليون دولار

أستراليا بـ 41 ملياراً و732 مليون دولار

ألمانيا بـ 39 ملياراً و823 مليون دولار

اليابان بـ 34 ملياراً و54 مليون دولار

الصين بـ 32 ملياراً و617 مليون دولار

الإمارات العربية المتحدة بـ 21 ملياراً و48 مليون دولار

مبادرات استراتيجية

تناول المنتدى 7 استراتيجية هي:

أولاً: «مبادرة العالم يزور الكويت» وهو برنامج تسويقي متكامل اعدته الجمعية الكويتية للمهرجانات.

ثانياً: اكتشف الكويت وذلك من خلال فريق شبابي يعمل على التعريف بمعالم وخدمات الكويت لكل السائحين

ثالثا: فعاليات شهر فبراير

خدمات حكومية : يتم التركيز على تقديم خدمات عدة أبرزها : الرخصة السياحية، تأشيرة السياسة المحدثة، اقتراحات وملاحظات «سهل»، حجز الفنادق المحلية لأفراد، تقنين التطبيقات العالمية مثل Airbnb، تقنين العمالة المؤقتة المرنة، النافذة الواحدة للتصاريح السياحية، تسهيلات جاذبة للشركات العالمية kdip، مركز الاتصال الموحد، الدعم الاعلامي للفعاليات.

مبادرات ومشاريع ريادية: يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومخيم البرمجة السياحية وتطبيق الخصومات الشاملة ومعرض المشاريع السياحية والترفيهية.

العبيد: الملتقى سيكون منصة لعرض المشاريع

أكد رئيس الجمعية طارق العبيد على اهمية الاجتماعات التنسيقية التي سيتولد عنها رؤى سياحية موحده وضخمة في مختلف المجالات ومع مختلف الجهات ستثمر توقيع عقود لمشاريع كبرى خلال المنتدى الذي سيشكل نقطة انطلاق السياحة الحديثة في البلاد.

وذكر ان حضور الاجتماع من الجهات الحكومية ممثلا في مستشار التواصل الحكومي سعد الربيعان الذي طرح التصور العام للمبادرة ولعدد كبير من الافكار التي من شأنها احياء السياحة في الكويت وزيادة الزخم السياحي لتسويق الكويت في المنطقة والعالم وبناء الهويه السياحية لدوله الكويت .

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الديوان الاميري مركز عبدالله السالم الثقافي ووزارة الإعلام قطاع السياحة وعن الهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة واتحاد الجمعيات النسائية واتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية وعدد من المبادرين في الشأن السياحي والجهات الاخرى التي ناقشت سبل التعاون للوصول الى الاهداف المنشودة برفع مكانة الكويت في المجال السياحي كمقصد عائلي وتسويقي مميز وجاذب على مستوى دول المنطقة .

السياحة السياسية

السياحة صناعة مهمة توفر فرص العمل لملايين البشر وتساعد في تنشيط اقتصادات الدول التي تعتمد على السياحة كواحد من أهم مصادر الدخل القومي. وتعددت اوجه السياحة فمنها العلاجي وأخر الاجتماعي ثم التعليمي ومؤخرا بسبب ويلات الحرب وما خلفته استغلت بعض الدول تلك المآسي في جذب السائحين اليها تحت مسمى «السياحة السياسية» لتصبح بالفعل ظاهرة ثقافية تجذب الناس وتجلب للبلدان ملايين الدولارات ومنها تحويل المنطقة العسكرية المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، والتي أقامتها القوات الأميركية والأمم المتحدة عام 1953،إلى نموذج بارز للسياحة السياسية، إذ يزورها نحو 500 ألف سائح أجنبي ونحو مليون ونصف المليون زائر كوري سنوياً، من اصل 17،242،000 سائح لعام 2022 وعلى الرغم من أن السائح لا يجد في هذه البقعة أي معلَم أثري من المعالم التاريخية المعتادة.

في بلد مثل كندا على سبيل المثال، بوسع الزائر أن يحظى بجولة سياحية عبر أروقة البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا بمساعدة دليل سياحي يتكفل بمهمة تقديم شرح وافٍ حول تاريخ هذا المبنى الحجري العريق وأهم الأحداث التي نوقشت فيه وأهم القرارات التي اتخذها أعضاؤه على مر التاريخ ويبلغ عدد السائحين لكندا لعام 2022( 19.971.000) سائح.