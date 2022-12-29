يسرا.. كوميديا اجتماعية في رمضان 2022

الخميس Al wanees

كشفت الجلسات التحضيرية الأولى لمسلسل النجمة يسرا «حمد الله على السلامة» عن اعتمادها للمرة الثانية على التوالي فكرة الكوميديا الاجتماعية؛ للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان، بعد سنوات قدّمت خلالها أعمالاً اجتماعية حزينة وغامضة تعالج قضايا المجتمع.

يسرا بعد نجاح تجربتها مع الكوميديا في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، ببطولة مسلسل «أحلام سعيدة»، قررت تكرار التجربة في موسم رمضان 2023، مع مسلسل يحمل اسماً مؤقتاً هو «حمدالله على السلامة»، وقالت إنها تفضل هذه الأنواع الآن؛ لأن الواقع صار مليئاً بالأزمات منذ انتشار فيروس كورونا، والمشاهد يبحث حالياً عن الابتسامة. وتجسد يسرا في المسلسل دور والدة آدم الشرقاوي، وهو ابنها الأكبر، فيما تلعب الفنانة مايان السيد دور ابنتها الصغرى، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، وبدأت بالفعل البروفات بمشاركة النجوم: شيماء سيف، مايان السيد، عنبة، آدم الشرقاوي، محمد ثروت. ونشرت شركة «العدل جروب» فيديو من التحضيرات بحضور أبطال العمل، عبر «إنستجرام»، معلقة عليها: «تحضيرات مسلسل حمدالله على السلامة «اسم مؤقت» رمضان 2023، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح».

