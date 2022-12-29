شيرين رضا تبدأ العام الجديد بمسلسل «وبينا معاد»

الخميس Al wanees

تبدأ النجمة شيرين رضا نشاطها الفني لعام 2023 مع أول أيام السنة حيث سيبدأ عرض مسلسلها الجديد «وبينا معاد»، وقد طرحت قناة DMC أغنية يؤديها الفنان مدحت صالح للترويج للمسلسل الذي يشارك فيه نجوم مثل مدحت صالح، وصبري فواز، وبسمة، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أم مصرية عاملة لديها أربع فتيات، ويتناول قضايا مختلفة عن الحياة والحب والعلاقات الإنسانية والأسرية التي نواجهها في الحياة اليومية. المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال مؤلف مسلسل أبو العروسة في أجزائه الثلاثة، ومخرج الجزء الثالث.

ومؤخراً شاركت شيرين في مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي حققت نجاحا وقبولا على المستوى الجماهيري والنقدي كان آخرها مسلسل «60 دقيقة» الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد، وفيلم «ليلة قمر 14» الذي كان عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021. ومسلسل «شغل في العالي» الذي عرض خلال شهر رمضان 2022 مع النجمة فيفي عبده، وفيلم «تحت تهديد السلاح مع النجم حسن الرداد.

