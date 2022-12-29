سمر شِشة تفوز بمنحة الكتابة من «نتفلكس»

الخميس Al wanees

حققت الممثلة سمر شِشة انجازا جديدا وهذه المرة ككاتبة بحصولها على منحة الكتابة المقدمة من نتفلكس بالتعاون مع مبادرة إعلام الشرق الأوسط MEMI بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد ما حققته سمر من نجاحات مؤخراً على مستوى التمثيل، أحدثها فوزها بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الإثارة كيان، بالدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية.

وفازت سمر شِشة بمنحة الكتابة ضمن 4 كتّاب كانوا قد شاركوا في برنامج MEMI الصيفي، وهو ورشة عمل مدتها 5 أسابيع أقيمت في لوس أنجلوس، وتسمح لهم المنحة بمزيد من استكشاف وتطوير مشاريعهم بتوجيه من مدربين MEMI أو مستشاري نتفلكس مع فرصة لعرضهم على نتفلكس خلال 6 أشهر. وهؤلاء الكتّاب هم: سلطان تامر من المملكة العربية السعودية، أحمد عصام السيد من مصر، كريم عريقات ومحمد علي النابلسي من الأردن.

MEMI هو برنامج تبادل تم إنشاؤه في مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا، والذي يعمل على رعاية صانعي المحتوى وكتّاب السيناريو العرب الناشئين. حيث كان برنامج MEMI جزءًا من الرحلة الإبداعية للعديد من النجوم العرب، من بينهم المخرجان المصريان عمرو سلامة وتامر محسن، والممثلة السعودية سارة طيبة، وكاتبة السيناريو المصرية مريم نعوم.

وكان أحدث أعمال سمر شِشة مشاركتها في بطولة الفيلم الروائي «القصير مسكون»، الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر بدورته الافتتاحية التي أقيمت في ديسمبر 2021، وهو تعاون سعودي - أميركي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأميركي ديفيد دارغ، وشاركت سمر في بطولته مع الممثلة الأمريكية باريس فيرا.

وقبل هذا شاركت سمر شِشة في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، من بينها فيلم «مَخرَج 5» من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، والذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، وفيلم «جدة بعد منتصف الليل» للمخرج عبد الإله القرشي، و«شمس المعارف»، ومسلسلا «كوكب آخر» للمخرج فارس قُدس، و«بشر 1» للمخرج علي السمين.

وفي عالم المسرح، أدت سمر أدواراً رئيسة في العديد من مسرحيات الفصل الواحد من بينها مسرحية حرام تنسوني بالمرة، والمونولوغ الموسيقي حفلة طفش، كما تعاونت مع الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي في مسرحيتي الدائرة المستقيمة، وأنا أنت.

