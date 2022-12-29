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الخميس Al wanees

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علا غانم في التلفزيون مجدداً بمسلسل «توحة»


تعود الفنانة علا غانم، إلى الأعمال الدرامية التلفزيونية من جديد، بعد غياب دام ستة أعوام، وذلك عبر مسلسل «توحة» الذي تعاقدت على بطولته، تمهيدًا لانطلاق التصوير في الأول من يناير المقبل، وفق مصادر خاصة بالرياضية.
وتدور أحداث العمل التلفزيوني الجديد في إطار اجتماعي حول مفهوم قوة الإرادة، التي تدفع الأشخاص نحو تحقيق ما قرروا بلوغه، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم.
ويرافق عُلا في بطولة مسلسل «توحة» كوكبة من النجوم، أبرزهم: أحمد بدير، وانتصار، وعابد عناني، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.


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