سفير البحرين استقبل رواد الديوانية

الخميس Al wanees

وسط اجواء ممطرة ومبهجة عم خيرها كل مناطق دولة الكويت استقبل سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي، رواد الديوانية الشهرية لسفارة مملكة البحرين بمنطقة الدعية، حيث توافد على السفارة عدد من الشيوخ والوجهاء والسفراء المعتمدين في الكويت والدبلوماسيين وعدد من السفراء الكويتيين السابقين والاعلاميين والعديد من الشخصيات الكويتية المختلفة الاجتماعية والاقتصادية. ودارت الأحاديث الودية بين الحضور حول العلاقات الكويتية - البحرينية المتميزة والتواصل الرسمي والشعبي بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء ابدى السفير صلاح المالكي لضيوفه سعادته بلقائهم وبالأحاديث الودية التي دارت بينهم، متوجها لهم بالتهنئة الخالصة بالعام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل ان يجعله عام خير وبركة على الجميع.

