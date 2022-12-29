العدواني: مهرجان الملك عبدالعزيز وجهة ثقافية واقتصادية

الخميس Al wanees

اكد رئيس الوفد الاعلامي الكويتي سعد العدواني اهمية زيارة الوفد الاعلامي الكويتي للمملكة العربية السعودية

لحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للابل تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، كونها تسهم في تدعيم اواصر الاخوة والمحبة بين البلدين.

وقال العدواني ان مهرجان الملك عبدالعزيز يعتبر وجهة ثقافية واقتصادية وترفيهية قلّ نظيرها في العالم تجمع بين المحافظة على الأصالة وبين الاتجاه الحضاري المعاصر.

واشار الى ان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، يشكل إحدى المنارات الوطنية والعالمية التي تسهم في التعريف بعلاقة الإبل بإنسان الجزيرة العربية، التي تعد رمزًا أصيلًا للحياة في الصحراء، ولها ارتباط ثقافي واجتماعي واقتصادي مؤثر في تاريخ وحياة الإنسان العربي على مرّ العصور.

وتابع : نقل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المزاينات من العشوائيات والبدائيات إلى كرنفال عالمي وواجهة سياحية ومحطة اقتصادية عانقت التراث عبر رؤية 2030.

وافاد أن المهرجان اصبح الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في عالم الإبل، ورافدًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي، إذ يعد المهرجان الحدث الأضخم من نوعه على الخريطة العالمية.

واضاف العدواني أن المهرجان يسهم في تعزيز الموروث الثقافي لدى الأجيال القادمة، ومنح الكثير من محبي الإبل وملاكها فرصة المشاركة، وتعزيز هذا الموروث.

